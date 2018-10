De AEX opende donderdag 1,6 procent in de min nadat in aandelenbeurzen in Azië en de VS verliezen lieten zien van 3 procent tot wel bijna 6 procent. Beleggers zouden zich zorgen maken om een hogere rente op Amerikaanse staatobligaties, maar sommige handelaren geven toe geen directe oorzaak te zien voor de koersverliezen.

De Nederlandse MidKap-index voor middelgrote bedrijven ging 2,8 procent onderuit. In Londen, Parijs en Frankfurt daalden aandelenindexen 1,2 tot 1,8 procent bij de start van de handelsdag.

Handelaren zouden ook vrezen voor de gevolgen van een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, hoewel analisten ook opmerken dat dit al sinds begin dit jaar speelt.

In Nederland verloor chipmachinemaker ASML meer dan 4 procent bij de start van de handelsdag. Alleen de aandelen van verzekeraar ASR en beursintermediair Flow Traders stonden in de plus met respectievelijk 0,5 procent en 5 procent. Flow Traders profiteert als intermediair juist van onrust op de beurzen.