Nadat eerder al Amerikaanse aandelen op woensdag flink in de min eindigden, noteerden aandelenbeurzen in Azië op donderdag ook rode cijfers. Indexen in Tokio, Shanghai en Shenzhen daalden allemaal met 4 tot 5,5 procent.

De Hang Seng Index in Hongkong verloor 3,8 procent. Net zoals in de Verenigde Staten, werden ook in Azië techaandelen voor flink lagere koersen van de hand gedaan.

In Taiwan verloor Apple-leverancier Largan Precision maar liefst 10 procent. De bredere Taiwanese index Taiex verloor 6,2 procent.

Woensdag verloren de Amerikaanse beursindexen S&P 500 en Dow Jones Industrial Average ruim 3 procent. Technologie-index Nasdaq daalde maar liefst 4 procent.

Een duidelijke oorzaak lijkt vooralsnog niet voorhanden. Amerikaanse handelaren wezen onder meer naar de oplopende rente op Amerikaanse staatsobligaties. Die relatief veilige staatsobligaties worden zo aantrekkelijker ten opzichte van risicovolle aandelen.