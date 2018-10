De eerste negen maanden van dit jaar is wereldwijd bijna 1 miljard dollar (867 miljoen euro) aan cryptogeld ontvreemd. Dat is bijna 250 procent meer dan in 2017, meldt persbureau Reuters.

Het Amerikaanse persbureau baseert zich op cijfers van CipherTrace, een beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in cryptovaluta's zoals Bitcoin.

In het rapport van dit bedrijf staat dat de eerste negen maanden van 2018 voor 927 miljoen dollar aan cryptogeld gestolen is. Het gaat om witwaspraktijken en hacks tijdens transacties op handelsplatformen.

Dit bedrag is veel hoger dan in 2017. Toen werd voor 266 miljoen dollar aan cryptogeld gestolen, becijferde CipherTrace in een eerdere rapportage.

Populairder bij hackers

Het afgelopen jaar zijn steeds meer mensen gaan handelen in cryptogeld. Er kwamen ook meer verschillende munten bij, op dit moment zijn er meer dan 1.600 typen digitale tokens. Met die populariteit steeg dus ook het aantal hackers dat zich bezighoudt met cryptovaluta's.

Dave Jevans van CipherTrace: "Wetgeving loopt een paar jaar achter. Slechts een paar landen hebben hun regelgeving op gebied van witwaspraktijken aangepast."

Jevans vermoedt dat het daadwerkelijke aantal gevallen van fraude nog groter is dan in het rapport staat. Er wordt namelijk lang niet altijd aangifte gedaan, vertelt hij.