De bekende Britse zakenman Richard Branson heeft advies voor Tesla-topman Elon Musk. Musk veroorzaakte de laatste tijd nogal wat ophef en werd zelfs aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond wegens fraude.

"Ik denk dat hij moet leren delegeren", zegt Branson tegen de Amerikaanse zender CNBC. "Hij moet tijd nemen voor zichzelf. Voor zijn gezondheid, voor zijn gezin. Hij is een geweldig creatief persoon. Hij moet zorgen dat hij meer slaapt en een team om zich heen verzamelen dat hem kan helpen."

Branson vertelt dat hij zijn "leuke, lange leven" dankt aan het feit dat hij zulke geweldige mensen heeft gevonden om zijn bedrijven te leiden. Dankzij zijn team maakt hij zich geen zorgen over de dagelijkse gang van zaken, alleen over de belangrijkste onderwerpen.

Visionaire zakenmannen

Musk en Branson worden beide gezien als visionairs in de zakenwereld. Branson begon al met ondernemen tijdens zijn studie en op dit moment is hij de baas van meer dan vierhonderd bedrijven die vallen onder Virgin Group.

Musk is vooral bekend als topman van Tesla, maar ook als bedenker van de hyperloop en initiator van ruimteprogramma SpaceX. Musk en Branson zijn ook concurrenten. Net als Musk, houdt Branson zich bezig met hyperloop- en ruimtevaartprojecten.

De laatste tijd raakte de topman van Tesla regelmatig in opspraak. Zo beschuldigde hij een Britse duiker van pedofilie, beledigde hij analisten tijdens een conferencecall en dreigde hij Tesla van de beurs te halen.

Werkweek van 120 uur

In een openhartig interview in The New York Times waarin hij vertelt dat hij soms nachten doorhaalt, meestal werkweken van 120 uur maakt en vaak slaappillen nodig heeft om te slapen. Hij noemt 2018 het moeilijkste jaar uit zijn leven, hij ziet geen reden om een stapje terug te doen. "Als je iemand kent die dit beter kan doen, laat het me vooral weten."

Ondernemer en oprichter van The Huffington Post, Ariana Huffington, schreef een open brief waarin ze Musk oproept beter voor zichzelf te zorgen en meer te slapen. Musk reageerde met een tweet dat dat geen optie is als hij wil dat Tesla slaagt.

Hoe hij op het advies van concurrent Branson reageert, moeten we nog afwachten.