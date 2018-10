Voor het eerst moet iemand aan de Britse rechtbank uitleg geven over de herkomst van een vermogen. Zamira Hajiyeva is het mikpunt geworden van een anti-corruptieonderzoek nadat ze in tien jaar tijd 16 miljoen Britse pond (18,3 miljoen euro) uitgaf bij warenhuisketen Harrods.

Omgerekend gaf ze 4.000 pond per dag uit bij de winkelketen. Ook willen de Britse autoriteiten weten hoe ze een huis van 11,5 miljoen pond, op steenworp afstand van Harrods, kon betalen en de aankoop van een golfbaan van 10,5 miljoen pond kon financieren.

Hajiyeva riskeert haar vermogen als ze niet kan uitleggen hoe ze dit heeft vergaard, melden Britse media.

De vrouw, geboren in Azerbeidzjan, is het eerste doelwit van een nieuwe maatregel die het Britse hooggerechtshof kan instellen, de unexplained wealth order (UWO). Dit is specifiek bedoeld om personen die verdacht worden van corruptie aan te pakken.

In maart werd al bekend dat een politicus uit Centraal Azië het doelwit was van een UWO, maar woensdag werd ook bekend om wie het ging.

Hajiyeva is de vrouw van Jahangir Hajiyev, een bankier uit Azerbeidzjan die werkte bij een staatsbank. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van vijftien jaar voor een fraude waarbij tientallen miljoenen verdwenen.