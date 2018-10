De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met nog meer importtarieven voor China. Volgens Trump zeggen Chinese afgevaardigden wel dat zij een deal met de VS willen, maar zijn ze er "niet klaar voor".

Daarom zijn meer importheffingen gerechtvaardigd, vindt de Amerikaanse president. Persbureau Reuters schrijft dat Trump dreigt met een extra heffingen op 267 miljard dollar aan Chinese producten.

In gesprek met journalisten in Washington zei Trump dat China niet klaar is voor overeenkomst met de Verenigde Staten. "China wil een deal, maar volgens mij zijn ze daar niet klaar voor", aldus de president. "Ik zeg dat ze er niet klaar voor zijn. Daarom hebben we ook een aantal bijeenkomsten afgezegd."

Op de vraag of hij opnieuw heffingen wil opleggen als vergelding voor de tarieven die China heeft ingevoerd, zei Trump: "Absoluut".

Handelsoorlog gaat door

Vorige maand kwam Trump met nieuwe importtarieven op bijna 200 miljard dollar aan Chinese producten. De regering in Beijing reageerde hierop met heffingen op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

Reuters vroeg woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken wat hij vindt van de uitspraken van Trump. Kang zei dat de handelsoorlog slecht is voor de wereldeconomie en voor geen enkel land voordelig is. "Maar voor China staat het beschermen van ons eigen rechtmatige belang voorop."

'Klaar voor een deal'

Een paar dagen geleden meldde de Chinese ambassadeur in de VS nog dat China klaar was om een deal te sluiten en de handelsoorlog te beëindigen.

Cui Tiankai zei op de National Public Radio in Washington: "We zijn klaar voor een compromis. We weten alleen niet welke prioriteiten de VS heeft, want de overheid verandert continu van mening. Het is heel verwarrend, ze moeten duidelijk maken wat ze precies willen."