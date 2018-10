Thuisbezorgd-moederbedrijf TakeAway.com heeft in het derde kwartaal van dit boekjaar het aantal Duitse bestellingen zien groeien met 40 procent ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar. Het totale aantal orders groeide met 31 procent.

Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in een handelsupdate. In Nederland, waar het bedrijf al marktleider is, groeide het aantal bestellingen met 17 procent vergeleken met een jaar eerder.

In Nederland is de bezorgdienst nog altijd het grootst, met 8,23 miljoen orders in het derde kwartaal. Duitsland komt wel dichterbij, met 8,16 miljoen orders. Vorig jaar lagen deze aantallen nog respectievelijk op 7,04 miljoen en 5,83 miljoen. In mei dit jaar was het aantal orders in Duitsland al even groter dan in thuisland Nederland.

In de overige markten (België, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Bulgarije, Roemenië en Israël) groeide het aantal orders met 43 procent. In die landen lag het aantal orders gezamenlijk op 5,9 miljoen vergeleken met 4,15 miljoen vorig jaar.