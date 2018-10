Nederland heeft vorig jaar iets minder bier geëxporteerd dan in 2016. De import en de productie namen tegelijkertijd toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlandse brouwers voerden 1,9 miljard liter uit. Dat was 43 miljoen liter minder dan het jaar ervoor.

De import nam met 15 procent toe, naar 515 miljoen liter. De productie steeg met 1,5 procent naar 2,7 miljard liter.

Het CBS trekt daaruit de conclusie dat Nederlanders vorig jaar ongeveer 150 miljoen liter bier meer wegwerkten dan in 2016. Daarbij gaat het bureau ervan uit dat de hoeveelheid die producenten in voorraad houden, gelijk is gebleven.

Exportbier gaat naar de VS, importbier komt uit België

De Verenigde Staten zijn veruit de belangrijkste bestemming voor Nederlands exportbier. In 2017 werd voor 680 miljoen euro naar dat land uitgevoerd, 40 procent van de totale exportopbrengst.

Frankrijk volgt op grote afstand met 150 miljoen euro. De afzet is in dat land duidelijk gestegen in 2017, net als in Zuid-Korea, Canada en Singapore.

Importbier dat op de Nederlandse schappen belandt, komt meestal uit België. Nederland importeerde voor 190 miljoen euro bier uit België; met 72 miljoen euro staat Duitsland op plaats 2.

Nederland is de vijfde bierproducent van Europa

Met een verkoopwaarde van 2,5 miljard euro is Nederland de vijfde bierproducent. België is Nederland vorig jaar op dit vlak voorbijgestreefd.

De grootste bierproducent van Europa is Duitsland , met een productiewaarde van 5,6 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk staat tweede, met 4,2 miljard euro.

Overigens heeft het CBS in al deze cijfers alcoholvrij bier niet meegerekend.