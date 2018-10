De financiële situatie bij de IJsselmeerziekenhuizen is verder verslechterd. Onder de streep boekte MC IJsselmeerziekenhuizen, een dochterbedrijf van MC Groep, een verlies van 999.000 euro.

Hierdoor daalde het eigen vermogen met een miljoen naar 4,6 miljoen euro in de min, blijkt uit de jaarrekening over 2017. Sinds vorig jaar is het concern technisch al failliet. Toen was het eigen vermogen al 3,6 miljoen euro negatief.

"Het financiële resultaat in het jaar 2017 bleef onder verwachting", schrijft MC IJsselmeerziekenhuizen in het jaarverslag. MC IJsselmeerziekenhuizen is de eigenaar van de ziekenhuizen in Dronten, Lelystad, en Emmeloord.

De omzet steeg licht van 99,8 miljoen euro naar 104,5 miljoen euro. De kosten stegen ook van 102 miljoen euro naar 104 miljoen euro. Door financiële lasten van 1,6 miljoen euro eindigde het resultaat toch nog in het rood.

Door de financiële problemen is het voortbestaan van het bedrijf in gevaar gekomen, schijft het bedrijf.

Onlangs werd bekend dat Willem de Boer, mede-eigenaar van MC Groep, moest opstappen bij MC Slotervaart onder druk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Artsen zouden vrezen voor een faillissement van het ziekenhuis.