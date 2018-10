Minister Wopke Hoekstra (Financiën) laat de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op Bali aan zich voorbij gaan. Hij wil in Den Haag blijven voor overleg over de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting.

Hoekstra kondigde dat aan bij RTLZ. Nederland wordt bij de IMF-top nu vertegenwoordigd door president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën.

De coalitiepartijen gaan de afschaffing van de dividendtaks heroverwegen. "Dat zijn overleggen waarbij het handig is dat Hoekstra in Den Haag is'', licht zijn woordvoerder toe.

De minister wil bereikbaar zijn voor vragen over bijvoorbeeld de begrotingsregels. Dat zou gezien de lange vliegreizen en het tijdsverschil lastig worden als hij naar Indonesië reist.

Wanneer er een knoop wordt doorgehakt, is niet bekend. Bronnen in Den Haag verwachten dat er volgende week maandag na het overleg tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen meer duidelijkheid is.