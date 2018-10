Swinkels, de bierbrouwer die Bavaria in de markt zet, neemt distributeur Bier&cO over. Dat is naar eigen zeggen een van de grootste importeurs van speciaalbier in Europa.

Financiële bijzonderheden hebben de bedrijven niet bekendgemaakt. In eerste instantie gaat Bier&cO de import van het horecabier van Swinkels verzorgen, de retail volgt later.

Swinkels vindt de merken die Bier&cO distribueert "een waardevolle toevoeging voor het bestaande portfolio."

De brouwer zet de laatste tijd vol in op lokaal- en speciaalbier. In 2016 kreeg Swinkels Palm Belgian Craft Brewers in handen en in Spanje bestaat een samenwerking met Moritz.

Op de Nederlandse markt werkt Swinkels samen met de brouwerijen Maallust (Veenhuizen), Vandeoirsprong (Oirschot), Maximus (Utrecht) en Oersoep (Nijmegen).

Bier&cO is ontstaan in de alternatieve hoek, met de levering van abdijbier aan krakersbolwerken in de jaren '80. Het bedrijf heeft als missie "meer en meer mensen de beste ambachtelijk gebrouwen dranken te laten proeven."