Klimaatverandering en technologische innovatie en hun effecten op de economie hebben dit jaar de Nobelprijs voor de Economie gekregen. Wie zijn William D. Nordhaus en Paul Romer, en waarom hebben ze de prijs gewonnen?

Econoom William D. Nordhaus (77) is een voorloper in klimaatonderzoek en hij opperde in 1975 al de 2-gradengrens voor de opwarming van de aarde.

Paul Romer maakte inzichtelijk hoe innovatie binnen een economie aan groei bijdraagt en hoe dit gestimuleerd kan worden, maar hij kon moeilijk samenwerken met collega's.

Zo is niet altijd duidelijk waar economische groei vandaan komt. In oudere economische modellen wordt verondersteld dat technologische ontwikkeling, de belangrijkste bron van economische groei, ontstaat door factoren van buiten een economie.

Maar Romer beschreef hoe innovatie ontstaat door activiteiten binnen een economie, nadat hij opmerkte dat groeiniveaus tussen landen flink verschilden op de lange termijn. Eerdere modellen konden dit niet verklaren.

Romer opende deze 'black box' en liet zien hoe innovatie gestimuleerd kan worden. Met zijn werk in handen werd nieuw beleid ontwikkeld om nieuwe technologische ontwikkelingen een boost te geven.

Winnaar is omstreden en maakte ruzie met collega's

Maar Romer is ook omstreden. Begin dit jaar vertrok hij als hoofdeconoom bij de Wereldbank al na 1,5 jaar. Dit gebeurde nadat hij al snel ruzie kreeg met zijn collega's. Er zou niet alleen onenigheid zijn over de onderzoeksmethodes, maar ook over bijvoorbeeld spelling en grammatica in rapporten. Ook was Romer niet tevreden over de cultuur bij het instituut.

In een interview met The Wall Street Journal suggereerde hij dat de medewerkers van de Wereldbank hun eigen politieke voorkeur lieten doorschemeren in onderzoeksrapporten.

In een e-mail in handen van The Financial Times schreef hij over het fabriceren van data door wetenschappers. Later maakte hij duidelijk dat dit om een gedachte-experiment ging en dat hij niet op de hoogte was van fraudegevallen.

Het eerste economische onderzoek naar klimaatverandering

Nordhaus was één van de eerste economen die klimaatverandering in onderzoeken betrok. Al in de jaren zeventig schreef hij over de schadelijke effecten van klimaatverandering.

Zo is Nordhaus ook de eerste die schreef over de opwarmingsgrens van 2 graden. Hij geloofde in 1975 al dat de opwarming van de aarde niet boven dit cijfer uit zou moeten komen, op basis van een verdubbeling van pre-industriële CO2-niveaus.

Hij was ook de eerste die modellen maakte waarin de economie en het klimaat elkaar beïnvloeden. Met zijn modellen bevestigde Nordhaus eerdere aanbevelingen van de Britse econoom Arthur Pigou dat de vervuiler de extra kosten van de vervuiling zou moeten betalen. Hiervoor zou een wereldwijd systeem nodig zijn waarin de uitstoters van broeikasgassen betalen voor de uitstoot van schadelijke stoffen

Het onderzoek van beide economen geeft geen duidelijke antwoorden op alle vragen, benadrukte de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Maar door de bevindingen van Romer en Nordhaus is het wel duidelijker geworden hoe duurzame economische groei te bereiken is.