De Nederlandse verzekeraar Vivat komt mogelijk in andere handen. De Chinese eigenaar Anbang is gestart met een "strategische heroriëntatie" en laat een verkoop van een meerderheidsbelang onderzoeken.

Vivat, de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal, meldt maandag dat er ook een mogelijkheid is dat de Nederlandse onderneming in handen van Anbang blijft.

Anbang heeft de Amerikaanse zakenbank JPMorgan in de arm genomen om alle opties te onderzoeken. Vivat kan nog niet zeggen wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht.

Anbang, van origine een verzekeraar, deed de afgelopen jaren enorme investeringen in allerlei bedrijven. Zo nam het concern andere verzekeraars over, maar kocht Anbang ook het Waldorf Astoria Hotel in New York voor 2 miljard dollar (1,7 miljard euro).

Anbang in financiële moeilijkheden

In 2015 kwam Vivat in handen van Anbang. In eerste instantie zou het Chinese bedrijf 150 miljoen euro betalen voor de aandelen van Vivat. Maar Anbang bleek meer kapitaal te moeten steken in de Nederlandse verzekeraar dan verwacht en de verkoopprijs werd verlaagd naar 1 euro.

Maar dit jaar barstte ook de bubbel van Anbang en moest het concern gered worden door de Chinese staat. De topman Wu Xiaohui wordt vervolgd voor fraude. Meteen werd al gespeculeerd over een mogelijke verkoop van Vivat door Anbang.