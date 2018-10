De Europese Commissie (EC) zal wijzigingen in de Italiaanse begroting voorstellen, mocht dat nodig zijn. Dat stelt EC-voorzitter Jean-Claude Juncker zaterdag in een interview in verschillende Oostenrijkse kranten.

Momenteel liggen Rome en Brussel met elkaar overhoop over de begroting. De Italiaanse coalitie wil meer geld spenderen om de verkiezingsbeloftes waar te maken. De Europese Unie maakt zich echter zorgen om de torenhoge schuld van het Zuid-Europese land. Deze ligt nu op 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In de plannen van de Italiaanse regering komt het begrotingstekort uit op 2,4 procent van het bbp, dit leidde tot onrust op de beurzen en bij de andere Europese lidstaten. De begroting moet voor 15 oktober worden ingediend bij de Commissie.

"De Commissie moet ervoor zorgen dat de begrotingsregels worden nageleefd", zegt Juncker in het interview. “We zullen de begroting zonder vooringenomen woede of liefde bekijken en veranderingen voorstellen waar dit nodig is."

Met de begrotingsregels refereert Juncker aan het Stabiliteits- en groeipact, hierin staat dat een EU-land geen begrotingstekort van boven de 3 procent hebben en dat de staatsschuld niet hoger dan 60 procent van het bbp mag zijn.

Volgens de 63-jarige Luxemburger is de EU al coulant geweest tegenover Italië. "Als we de begrotingsregels streng hadden toegepast, hadden ze nu niet zoveel mogen uitgeven", vervolgt Juncker. De Italiaanse regering is onder meer van plan een basisinkomen in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen.