Olie- en gasconcern Shell en verfconcern AkzoNobel blijven voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting.

"We hebben consequent benadrukt dat dit belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland en Shell", zo laat een woordvoerder van het oliebedrijf weten in een reactie op het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.

"De positie van Shell is onveranderd. In de afgelopen dertien jaar hebben we beleidsmakers er herhaaldelijk op gewezen dat Shell afschaffing van de dividendbelasting zou verwelkomen", aldus een verklaring van het Brits-Nederlandse concern.

Ook verfconcern AkzoNobel blijft vóór het afschaffen van de dividendbelasting. "Dat hebben wij eerder ook al aangegeven", stelt een woordvoerder.

Zorgtechnologiebedrijf Philips neemt een "neutraal standpunt" in rond de dividendbelasting, aldus een woordvoerder. Volgens de zegsman is Philips wel voorstander van het totale pakket aan maatregelen dat het kabinet neemt om het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven in Nederland te verbeteren.