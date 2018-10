Ryanair moet het besluit over de gesloten basis in Eindhoven voor zondag 7 oktober 21.00 uur terugdraaien. Dat stelt FNV Luchtvaart vrijdag namens het cabinepersoneel van Ryanair in Eindhoven. Doet de luchtvaartmaatschappij dit niet, dan volgen er acties waarbij werkonderbrekingen niet worden uitgesloten.

Maandag kondigde de Ierse budgetmaatschappij aan dat vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, zullen worden weggehaald. De vluchten van en naar Eindhoven worden vanaf 5 november vanuit het buitenland uitgevoerd.

Het cabinepersoneel is verontwaardigd over de aankondiging van Ryanair. Ongeveer honderd stewards en stewardessen krijgen de keuze om binnen een maand in het buitenland te gaan werken.

"Ryanair verwacht dat de werknemers binnen vier weken alles wat ze in Nederland hebben opgebouwd, oppakken en verhuizen naar een ander land", laat FNV Luchtvaart-bestuurder Asmae Hajjari weten in een verklaring. "Hun hele leven wordt ontwricht en het enige dat Ryanair geeft, is een vliegticket naar de nieuwe basis."