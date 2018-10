De verhuur van kantoorruimte in Amsterdam en Utrecht bereikt dit jaar een nieuwe records. Dat verwacht vastgoedadviseur CBRE op basis van cijfers over het derde kwartaal en aankomende transacties.

Vooral bedrijven in de media- en technologiesector en de zakelijke dienstverlening roeren zich op de kantorenmarkt. Daarnaast zijn er volgens de vastgoedadviseur in Amsterdam enkele grote verhuurcontracten getekend door organisaties in de financiële sector, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB) en pensioenuitvoerder APG.

In Amsterdam wordt dit jaar naar schatting 375.000 vierkante meter kantoorruimte verhuurd. In de eerste negen maanden van het jaar was al sprake van een stijging met 26 procent, ondanks de toenemende krapte op de kantorenmarkt. Het oude record stamde uit 2008.

In Utrecht komt de teller uit op ongeveer 180.000 vierkante meter, waarmee het record uit 2005 wordt verbroken. In de eerste drie maanden steeg de verhuur daar met 62 procent.