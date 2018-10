VDL Nedcar onderhandelt nog met opdrachtgever BMW over de productiedoelen voor 2019. Pas als de autobouwer weet hoeveel productie er nodig is, kan VDL Nedcar pas duidelijkheid geven over mogelijke ontslagen.

De exacte impact is nog niet te overzien, zegt een woordvoerder van VDL donderdag. Hij reageert op nieuws van woensdag, toen ingewijden meldden dat bij de automaker in Born circa duizend banen verdwijnen.

Volgens de woordvoerder wist VDL vooraf dat 2018 qua productie een pittig jaar zou worden met flink veel extra werk. Tegelijkertijd wist de automaker dat de productie volgend jaar lager uitvalt, waardoor dus waarschijnlijk minder personeel nodig is.

In totaal werken er nu nog rond de zevenduizend mensen in de fabriek. Vooral tijdelijke krachten zouden het risico lopen ontslagen te worden.

Onduidelijkheid over aantallen

Hoeveel mensen precies moeten vrezen voor hun baan is niet duidelijk. De woordvoerder benadrukt dat het om een "dynamisch proces" gaat waarbij productiedoelen gedurende het jaar aangepast kunnen worden.

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat verstoringen in de productie van BMW's in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit leidt tot meer werk in het Limburgse Born.

Automerk BMW kondigde eerder aan de productie in meerdere fabrieken te beperken vanwege de onrustige automarkt. Nedcar liep dit jaar door stakingen en storingen al een productievertraging van ongeveer vijfduizend auto's op. De productie daarvan werd daarom al aan een andere fabriek overgedragen.