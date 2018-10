Energiebedrijf Nuon verandert zijn naam in Vattenfall, het concern waar Nuon al bijna tien jaar lang onderdeel van is.

In eerste instantie zullen de namen naast elkaar worden gebruikt, maar op termijn zal Nuon als merk verdwijnen, melden de bedrijven donderdag.

Na de overname van Nuon door het Zweedse staatsbedrijf in 2009 werd in eerste instantie besloten om de merknaam Nuon voor vier jaar te behouden, maar uiteindelijk werd lange tijd afgezien van een naamsverandering. In een eerder stadium enkele jaren terug werd een naamsverandering ook overwogen, maar uiteindelijk niet doorgezet.

Een woordvoerder van het concern vertelt dat de ondernemingen nu vaak moesten uitleggen dat Vattenfall en Nuon hetzelfde bedrijf zijn. Toen Vattenfall begin dit jaar de tender voor een offshore windpark binnenhaalde, werd de naam Nuon bijvoorbeeld soms niet genoemd in dit nieuws.

Ook energietransitie speelt mee in keuze naamswijziging

De energiebedrijven verbinden de keuze om nu toch de naam te wijzigingen ook aan de energietransitie. "Daarbij zijn de schaalvoordelen en de deskundigheid van Vattenfall essentieel", aldus Peter Smink, directeur van Nuon.

Nuon heeft in totaal twee miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland en er werken 3.500 mensen bij het concern. Moederbedrijf Vattenfall heeft in totaal twintigduizend medewerkers in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk.