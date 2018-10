Autoleasebedrijf LeasePlan wil naar de beurs in Amsterdam en Brussel. De voorgenomen beursgang moet ergens in de komende weken plaatsvinden, zo kondigt het Nederlandse bedrijf donderdag aan.

Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen zullen worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers.

De stukken zijn nu nog in handen van Lincoln Financing, een groep investeerders die onder andere bestaat uit pensioenuitvoerder PGGM.

LeasePlan vertelt nog niet voor welk bedrag de aandelen verkocht worden. Het bedrijf maakt wel financiële doelen bekend: een nettowinst van 750 tot 800 miljoen euro voor de middellange termijn. Vorig jaar maakte het bedrijf nog 532 miljoen euro winst. Minstens 60 procent van de nettowinst wil Leaseplan uitkeren als dividend.

CEO Tex Gunning was al langer van plan het bedrijf naar de beurs te brengen. De beursgang werd in april uitgesteld tot na de zomer.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van grootste leasemaatschappijen in de wereld, met 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. LeasePlan is via CarNext.com ook actief op de markt voor tweedehands auto's. Daarnaast runt het bedrijf een spaarbank in Nederland en Duitsland.