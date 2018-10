De Amerikaanse senator en voormalige presidentskandidaat Bernie Sanders komt met een wetsvoorstel om grote banken en financiële bedrijven in de Verenigde Staten op te knippen.

Sanders is bang dat ze door hun omvang een te groot risico voor de stabiliteit van de Amerikaanse economie vormen, meldt de nieuwszender CNBC woensdag.

Volgens het plan zouden in totaal zes banken en vier andere bedrijven uit elkaar getrokken moeten worden. Het gaat om onder meer JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de bekende belegger Warren Buffett.

In de strijd om het presidentschap was Sanders in 2016 in het kamp van de Democraten de belangrijkste rivaal van Hillary Clinton. De inmiddels 77 jaar oude politicus laat recent weer veel van zich horen, waardoor sommige kenners al speculeren dat hij in 2020 opnieuw een poging wil doen om in het Witte Huis te komen.

Sanders ageerde onlangs ook hevig tegen Amazon over het personeelsbeleid bij het bedrijf. Met succes, want de webwinkelreus gaat zijn minimumloon in de VS opschroeven.