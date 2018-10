Het Britse televisieconcern ITV is momenteel niet van plan een bod uit te brengen op het Nederlandse Endemol Shine Group, zo laat het bedrijf weten.

Het bedrijf reageert daarmee op geruchten dat ITV een bod van 3 miljard pond over zou hebben voor het Nederlandse mediabedrijf.

In juni werd bekend dat Endemol Shine Group op zoek is naar een koper. De onderneming is nu nog in handen van 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management. 21st Century Fox wordt op zijn beurt weer overgenomen door Disney.

Endemol Shine ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. Het productiebedrijf is verantwoordelijk voor nationale en internationale hits zoals Big Brother, Penoza, Peaky Blinders, Black Mirror, The Bridge en Broadchurch.