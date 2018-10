Volgens de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) blijft Nederland een grote rol spelen in internationale belastingontwijking. Het kabinet doet volgens haar te weinig om brievenbusfirma's aan te pakken.

Zo kan het kabinet meer duidelijkheid geven over welke landen als belastingparadijs worden gedefinieerd en wanneer een bedrijf echt een brievenbusfirma is, zegt CPB-directeur Laura van Geest in gesprek met NRC.

Verder pleit ze voor meer internationale samenwerking om belastingontwijking te bestrijden. Ze vindt dat het kabinet meer moet en kan doen om de rol van Nederland als doorsluisland naar belastingparadijzen in te perken, zeker gezien de ambitie van de regering.

Premier Mark Rutte zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al dat hij de activiteiten die niet tot banen leiden, wil inperken. Dat zijn bijvoorbeeld brievenbusfirma's.

Onbelaste winst

Van Geest benadrukt dat Nederland "een spilfunctie in de agressieve belastingplanning van multinationals" heeft. Jaarlijks passeert zo'n 180 miljard euro Nederland onbelast in de vorm van dividend, royalty's en rente. Uit cijfers van het CPB blijkt dat 4.500 miljard euro aan kapitaal via brievenbusfirma's in Nederland is ondergebracht.

Van Geest noemt de maatregelen van het kabinet "een eerste stap". De regering heft vanaf 2020 bijvoorbeeld een belastingheffing op geldstromen richting belastingparadijzen. Maar het kabinet kan meer doen, aldus de CPB-directeur. "Je kunt meer ambitie tonen, zonder het vestigingsklimaat te schaden."



De discussie over belastingontwijking heeft alles te maken met het afschaffen van de dividendbelasting. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op woensdag en donderdag is het afschaffen van deze belasting een veelbesproken onderwerp.

Bijna voltallige oppositie wil dividendmaatregel terugdraaien

Volgens het kabinet verbetert de afschaffing van de dividendbelasting het vestigingsklimaat van Nederland. De oppositie is het daar niet mee eens. De oppositiepartijen noemen het een "duur cadeau" voor buitenlandse overheden en aandeelhouders dat Nederland bovendien niet aantrekkelijker maakt voor bedrijven.

Ook het CPB is kritisch. Het planbureau denkt dat vooral buitenlandse overheden ervan profiteren, omdat hun burgers door de maatregel in eigen land meer belasting moeten betalen. Ze kunnen de in Nederland betaalde dividendbelasting dan namelijk niet meer met die belasting verrekenen.

Van Geest denkt dat een lagere winstbelasting meer effect heeft: "Om je vestigingsklimaat te verbeteren, is het logischer om de vennootschapsbelasting te verlagen."