De Amerikaanse sancties tegen Iran mogen geen humanitaire hulp aan dat land treffen en mogen ook de veiligheid van de burgerluchtvaart niet in gevaar brengen, heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) bepaald.

De uitspraak van dit hoogste hof van de Verenigde Naties, dat is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag, is een overwinning voor Iran.

Het land had zich in juli tot het hof gewend vanwege de economische sancties die de Amerikaanse regering had ingesteld.

President Donald Trump trok zich terug uit het internationale akkoord dat mogendheden in 2015 met Iran sloten. In het akkoord werden een verlichting van sancties en beperking van het Iraanse nucleaire programma vastgelegd.

Volgens Teheran treffen de wurgende economische sancties miljoenen Iraniërs op een dramatische manier. Ze zouden ook in strijd zijn met het vriendschapsverdrag dat Iran en de VS in 1955 sloten.

De uitspraak van het hof is ook interessant, omdat die in algemene zin beperkingen aan economische sancties oplegt.