Wie zijn woning illegaal verhuurt via website Airbnb, pleegt een economisch delict en is strafbaar. De gemeente kan voortaan niet alleen boetes geven, maar ook de winst van illegale kamerverhuur afpakken.

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan waardoor dit mogelijk is, meldt de krant Het Parool. De motie werd ingediend door VVD en SP en kreeg steun van alle partijen.

Voorheen konden verhuurders alleen een boete krijgen als ze betrapt werden. Daniël Koerhuis van de VVD zei tegen Het Parool dat zo'n boete te weinig effect heeft. Volgens hem calculeren malafide verhuurders een bestuurlijke boete in en gaan ze "vrolijk verder" met hun praktijken.

Het gaat dan vooral om professionele partijen die soms complete woonblokken verhuren via Airbnb. Om dit soort praktijken tegen te gaan, diende Koerhuis samen met SP de motie in die het mogelijk maakt om ook de winst af te pakken.

Maximaal dertig dagen verhuren

Amsterdammers die hun woning verhuren via Airbnb, Wimdu, HomeAway of Booking.com mogen dit niet onbeperkt doen. Ze mogen hun huis maximaal zestig dagen per jaar aanbieden, aan niet meer dan vier personen tegelijk. Vanaf 1 januari wordt dit dertig dagen per jaar.



Inmiddels zijn er ruim tachtig controleurs actief in Amsterdam die dagelijks illegale hotels proberen op te sporen. Vorig jaar werden hiervoor boetes ter waarde van in totaal 4,2 miljoen euro uitgedeeld, schrijft de Volkskrant.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat ze een registratieplicht wil invoeren voor vakantieverhuur. Verhuurders krijgen hierbij een verplicht registratienummer dat zichtbaar moet zijn bij de advertentie. Zo is voor controleurs duidelijk waar een woning zich bevindt en kan beter worden bijgehouden hoeveel deze wordt verhuurd.

Vooral in grote steden als Amsterdam, waar inmiddels zo'n twintigduizend Airbnb-adressen zijn, is de overlast van woningverhuur aan toeristen groot. Volgens de gemeente neemt de drukte toe in diverse wijken en stijgen woningprijzen extra door de verhuur.