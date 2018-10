Ryanair denkt voor de kerst akkoorden te kunnen sluiten met vakbonden

Jacobs deed zijn uitspraken dinsdag tijdens een persbijeenkomst in Madrid. Ryanair ligt al ruim een jaar in de clinch met piloten en cabinepersoneel. Het personeel wil hogere lonen, betere vakantieregelingen en wil ook dat het bedrijf stopt met plotselinge overplaatsingen naar bases in andere landen.

Met name de afgelopen maanden hebben zowel de piloten als het cabinepersoneel veel gestaakt. De acties waren vaak internationaal gecoördineerd.

Het bedrijf verlaagde op maandag zijn winstverwachting voor dit jaar met 12 procent. Dit deed het bedrijf mede vanwege de stakingen. Ook zegt Ryanair de basis in Eindhoven per 5 november te sluiten, als onderdeel van een bezuinigingsactie.

Vakbonden reageren sceptisch

De Nederlandse pilotenvakbond VNV zegt de opmerkingen van Jacobs "bijzonder" te vinden, zeker als de sluiting van de basis in Eindhoven inderdaad doorgaat.

"Als zij die sluiting doorzetten, dan is er helemaal geen Nederlands personeel meer. Dus dan zal er ook geen cao worden gesloten." De VNV is overigens sceptisch over de sluiting van de basis. Volgens de pilotenbond is de kans groot dat het slechts een dreigement is.

FNV, dat het cabinepersoneel vertegenwoordigt, zegt dat hun eisen heel helder zijn. "Als Ryanair daarmee akkoord gaat zijn we er inderdaad zo uit, voor de kerst", aldus FNV-bestuurder Asmae Hajjari.

Tot dusver hebben de acties nog niet geresulteerd in heel grote doorbraken. Hoewel er wel een deelakkoord ligt in Ierland, en een cao in Italië, zeggen bonden in de andere Europese landen dat die afspraken te mager zijn. Die zijn volgens de bonden dus geen voorbeeld voor de onderhandelingen in hun eigen land.