Italiaanse vicepremier Di Maio over de begroting: 'We zullen niet toegeven'

In de huidige plannen van de Italiaanse overheid komt het begrotingstekort uit op 2,4 procent. Bij zowel EU-lidstaten als op financiële markten leidde de begroting tot onrust.

"We zullen niet toegeven en ons begrotingstekort van 2,4 procent terugschroeven, dat moet duidelijk zijn. We zullen onze positie voor geen millimeter veranderen", zei Di Maio in een interview op de Italiaanse radio.

De koersen op Europese financiële markten staan al de hele dag in het rood vanwege Italië. Dinsdagochtend zei het hoofd van het Italiaanse lagerhuis dat de euro "niet volstaat" om de schuldenproblematiek van Italië op te lossen.

Di Maio probeerde de reactie van de financiële markten vervolgens te sussen door te zeggen dat Italië niet uit de eurozone wil.

Effect van begroting op schuld leidt tot onrust

Er heerst onrust rond de Italiaanse begroting, omdat de torenhoge schuld van Italië door de begrotingsplannen mogelijk verder zal stijgen. Ook de Europese Commissie vindt dat Italië meer moet doen om de schuld terug te dringen, in plaats van die verder te laten oplopen.

De schuld ligt nu op 132 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp). Volgens Europese begrotingsregels mag de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen. Het begrotingstekort mag niet groter zijn dan maximaal 3 procent van het bbp.

Italië moet in oktober zijn begroting voor volgend jaar indienen in Brussel. De Europese Commissie kan in theorie een begroting van een lidstaat afwijzen, maar dat is nog nooit eerder gebeurd.

Beurzen door heel Europa staan rond het middaguur in de min. Ook de euro verliest waarde ten opzichte van de dollar. De euro is dinsdagmiddag 1,1516 dollar waard, tegen 1,1565 dollar op een dag eerder.