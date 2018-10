Btw-tarieven voor e-books mogen omlaag in EU

Dat heeft de Europese Commissie dinsdag bekendgemaakt. Landen worden niet verplicht om de tarieven te verlagen.

Met het besluit van Europese ministers van Financiën komt er een eind jarenlang gesteggel over de maatregel. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie dateert van ruim twee jaar geleden.

In 2017 ging het Europees Parlement al akkoord, maar voor deze wetswijziging is ook goedkeuring van alle individuele lidstaten nodig. Nederland is altijd groot voorstander van de maatregel geweest.

Gesteggel over btw-maatregelen

De Tsjechen blokkeerden de maatregel echter tot dusver. Dat had te maken met een andere, totaal ongerelateerde maatregel die was voorgesteld door de Tsjechen over de manier waarop btw wordt geïnd.

De Tsjechen wilden niet akkoord gaan met het lagere btw-tarief voor e-books totdat de andere lidstaten akkoord gingen het andere voorstel. Inmiddels is er dus een compromis gevonden.