Ryanair sluit basis in Eindhoven per november

Het bedrijf heeft het over een sluiting voor het winterseizoen, maar of de basis volgende zomer weer opengaat is onduidelijk. Ryanair wil geen verder commentaar geven.

Ook de basis in het Duitse Bremen zal sluiten. Het bedrijf zegt te proberen om het aantal banen dat verloren gaat tot een minimum te beperken, piloten worden aangeraden om in verband met overplaatsingen de bases van hun voorkeur op te geven.

Pilotenvakbond VNV reageert sceptisch op het sluiten van de basis in Eindhoven. "Ze hebben dit eerder gedaan in Dublin. Toen dreigden ze ook met het sluiten van een vliegveld, maar dat is uiteindelijk ook ingetrokken", aldus VNV-woordvoerder Joost van Doesburg.

'Besluit lag al langer op de plank'

FNV Luchtvaart, dat de belangen van het cabinepersoneel behartigt, is niet te spreken over de aankondiging. Vooral de timing wekt vraagtekens op. "Het winterplan kun je niet zo snel uitrollen, dus het kan niet anders dan dat het besluit tot sluiting al langer op de plank lag", laat FNV-bestuurder Asmae Hajjari in een verklaring weten.

Volgens de vakbeweging neemt Ryanair de stap om "enkel en alleen om zich niet te hoeven houden aan werknemersrechten". Er werken zo'n 50 piloten en 150 cabinepersoneelsleden op de Ryanair-basis in Eindhoven

"Het is voor ons onaanvaardbaar dat het personeel binnen enkele weken moet verhuizen en het werk vanaf een andere vliegbasis in Europa moet hervatten of anders ontslagen wordt", vervolgt Hajjari. "We gaan er alles aan doen om sluiting te voorkomen."

Stakingen zorgen voor hogere kosten

Ryanair heeft ook de winstverwachting van het gebroken boekjaar met 12 procent verlaagd. De luchtvaartmaatschappij verwacht dit jaar een winst te maken van ongeveer 1,1 miljard euro, eerder werd er een winst van circa 1,3 miljard euro verwacht.

De luchtvaartmaatchappij moet naar eigen zeggen snijden in de capaciteit in verband met hogere olieprijzen en hogere kosten en stakingen.

"Tot vorige week hadden we een sterker derde kwartaal verwacht om te compenseren voor ons mindere tweede kwartaal. Door afgelopen week en de toegenomen angst voor stakingen is het aantal geboekte vluchten afgenomen", laat de Ierse budgetmaatschappij weten in een verklaring.

De stakingen kosten vooral geld door de Europese compensatieregeling voor passagiers in geval van annulering en langdurige vertraging.

Olieprijs tikt ook aan

Volgens Ryanair zal het bedrijf ook ongeveer 460 miljoen euro meer aan brandstoffen kwijt zijn in vergelijking met vorig jaar. Door de hogere brandstofprijzen en de afname in de geboekte vluchten kondigt Ryanair ook aan 1 procent van haar vluchten te schrappen deze winter.

Het aandeel van Ryanair daalde met ruim 8 procent na de bekendmaking van het nieuws.