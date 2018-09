'Normale jongeren' moeten als econoom Britse overheid afstoffen

Volgens de aankondiging op de Britse overheidswebsite is de vacature bedoeld voor jongeren uit alle lagen van de bevolking die econoom willen worden.

Waar overheden normaliter kiezen voor hoogopgeleide economen, liggen de eisen voor de werkstudenten aanzienlijk lager. Wanneer je als werkstudent aan de slag wil bij de Britse overheid hoef je geen universitair diploma te hebben, een middelbareschooldiploma volstaat.

De overheid wil "getalenteerde jongeren met verschillende achtergronden de kans geven op een carrière. Een nieuwe generatie economen moet "helpen met de toekomstige kansen en problemen in het land".

Vanaf zeventienjarige leeftijd kunnen de werkstudenten solliciteren, de maximumleeftijd is 26. Ze worden in dienst genomen om meer diversiteit in de regering te krijgen. Er is plaats voor 75 werkstudenten.

Volgens dagblad The Guardian is de vacature een poging van de Britse regering om van het stoffige en oubollige karakter te komen. De krant trekt de vergelijking met de Britse comedyserie Yes Minister uit de jaren tachtig.

Daarnaast wijst het Britse dagblad op kritiek op de sector die te horen was na de economische crisis. Die zouden economen niet hebben zien aankomen omdat ze vastgeroest zaten in klassieke denkpatronen en te veel achter de kudde aan liepen.