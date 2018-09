Begrotingsplan Italië leidt tot beroering op beurzen en in Brussel

Ook de meeste andere Europese beurzen verloren op de laatste handelsdag van het derde kwartaal. De AEX-index sloot 0,8 procent lager en de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 1,5 procent kwijt.

Elders in Europa waren banken ook bij de grootste verliezers. In Amsterdam was ING de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,8 procent.

In Frankfurt verloor Commerzbank 4,8 procent en in Parijs leverde Crédit Agricole 4,3 procent in. De koersbewegingen van de grote Italiaanse banken UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena en Mediobanca waren zo heftig dat de handel korte tijd stilgelegd werd.

De nieuwe Italiaanse regering heeft het begrotingstekort voor 2019 vastgesteld op 2,4 procent. De financiële markten hadden gehoopt dat de overheid de uitgaven zou terugdringen en het tekort rond de 2 procent zou uitkomen.

Europa is kritisch, maar wil geen confrontatie

Critici zijn bezorgd dat door de plannen de toch al torenhoge schuld van Italië verder zal stijgen. Ook de Europese Commissie vindt dat Italië meer moet doen om de schuld terug te dringen, in plaats van die verder te laten oplopen.

Eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken) is kritisch. Hij vindt dat de Italiaanse regering niet de Europese regels respecteert en niks doet om de "explosieve'' staatsschuld aan te pakken.

Toch wil Moscovici het spel niet te hard spelen. "We hebben geen belang bij een crisis tussen de Europese Commissie en Italië", zei hij later.

Ook premier Mark Rutte heeft zijn zorgen geuit over de financiële handel en wandel van Italië. Hij zei in Den Haag dat "dit soort beleid de markten verstoort, nog los van wat de Europse Commissie ervan vindt."

Brussel kan de begroting nog afkeuren

De schuld ligt nu op 132 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp). De Europese begrotingsregels schrijven voor dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen, met een begrotingstekort van maximaal 3 procent.

Italië moet in oktober zijn conceptbegroting voor volgend jaar indienen in Brussel. De Europese Commissie kan een begroting van een lidstaat afwijzen, maar dat is nog nooit eerder gebeurd.