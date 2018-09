TomTom na nieuws over Telematics-tak grote winnaar op vlakke beurs

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 550,82 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 782,65 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Londen stond vlak. De hoofdindex in Milaan daalde 1,3 procent, door zorgen over een vertraging van de budgetplannen van de Italiaanse overheid.

In de MidKap boekte TomTom de grootste winst, nadat bekend werd dat de Telematics-divisie onder de loep wordt genomen. Volgens een woordvoerder heeft het onderzoek naar de bedrijfstak "absoluut niks" met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf te maken. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.

Sterkste daler bij de middelgrote bedrijven was chipbedrijf Besi met een min van 2,4 procent. In de AEX stond uitzender Randstad onderaan met een verlies van ruim 4 procent, na onder meer een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 2,2 procent.