Nederlandse investeerders steken amper geld in start-ups van vrouwen

De onderzoekers analyseerden de verdeling van durfkapitaal van veertig investeringsfondsen. Ze concluderen dat slechts 1,6 procent van de gefinancierde Nederlandse start-ups geleid wordt door vrouwen. In slechts 6,8 procent van de investeringen gaat het kapitaal naar een gemengd team, aldus het onderzoek.

Dat is een probleem, zegt De Mol tegen NU.nl. "Nederlandse technologie-investeerders staan aan het begin van innovatie. Zij bepalen welke bedrijven de kans krijgen om door te groeien. Het gaat om gerenommeerde partijen als de overheid en institutionele investeerders, die serieuze bedragen vanaf 5 ton tot 10 miljoen in ambitieuze start-ups steken."

Het feit dat zo'n homogene groep het monopolie heeft op innovatie en kiest welke producten en technologie wij wel of niet gaan gebruiken in de toekomst, is volgens Mol een probleem. "Een gebrek aan diversiteit in technologie leidt tot een minder inclusieve samenleving waarbij niet iedereen dezelfde kansen heeft."

Dankzij de secretaresses de beurs op

Stitch Fix is een voorbeeld van een vrouwelijk bedrijf dat lastig financiering kreeg, ondanks dat ze al veel succes hadden, aldus De Mol. "Het bedrijf stelt kledingboxen samen die maandelijks worden opgestuurd naar klanten."

"Het was een enorm succes, maar het bedrijf kreeg geen financiering los. Niemand geloofde dat dit een goed idee was, tot een grote investeerder ontdekte dat zijn secretaresses een groot deel van hun maandsalaris aan de boxen uitgaven. Inmiddels is dit een beursgenoteerd bedrijf."

Mannen kiezen het liefst mannen

De scheve man-vrouwverhouding zorgt ervoor dat ondernemerstalent niet wordt benut en er geld en kansen worden verspeeld, zegt De Mol. "Het is een feit dat gemengde teams beter presteren, er is een verband tussen diversiteit van teams en de financiële prestaties. Er blijven dus kansen en geld op tafel liggen door vooral in mannelijke ondernemers te investeren."

Dat mensen toetrekken naar mensen die op ons lijken is natuurlijk, aldus Mol. "Het zorgt voor minder confrontatie en conflict. Daarom moeten investeerders bewuster gaan nadenken hoe ze hun durfkapitaal bewust verdelen."