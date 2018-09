Topman Air France-KLM: Franse staat is bereid belang te verkopen

"Er zijn mensen binnen Air France die denken dat we dit kunnen gebruiken als een soort verzekering", zegt Smith tegenover de Financial Times. "De overheid heeft duidelijk gemaakt dat dat geen goede aanname is."

Eerder dit jaar toonde AccorHotels al interesse in het belang van de Franse staat. Dat liep uiteindelijk op niets uit.

Smith staat ook kritisch tegenover Franse staatssteun of bescherming tegen concurrentie. "Of je nu Angelsaksisch bent of niet, er is een realiteit. En een hoop andere dingen waar de overheid zijn geld aan moet geven", aldus Smith tegenover de krant. "Uiteindelijk is het erg kostbaar om een luchtvaartmaatschappij te redden."

Geen oneerlijke concurrentie

Bovendien is het niet dat de onderneming op een "onrechtvaardige of disproportionele" manier wordt aangevallen, stelt de topman. "Het concurrentiemodel is gewoon niet op orde."

Hij wijst er dan ook op dat meer moet worden gedaan om klanten binnen te halen en dat Air France-KLM niet arrogant moet zijn. "We hebben niet meer recht op onze klanten dan onze concurrenten."

Smith gaat de komende tijd belangrijke gesprekken aan met de bonden van Air France om te praten over hun eisen voor een loonsverhoging van ruim 5 procent voor het personeel. Hij gaf aan vertrouwen te willen opbouwen met de bonden en verklaarde dat er een "sterke realisatie" is bij het bedrijf dat er een nieuwe aanpak moet komen.