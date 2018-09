Italiaanse begroting bevat toch een basisinkomen

Er bestaat binnen het Italiaanse kabinet al enige tijd onenigheid over de begroting. Minister Tria wil dat de overheid zich richt op het verlagen van de schuldenlast, om zo aan de Europese begrotingsregels te voldoen.

De nieuwe Italiaanse coalitie wil echter meer ruimte in de begroting en vindt dat de Italiaanse burger voorop moet staan bij het samenstellen van de begroting en niet de Europese begrotingsregels.

Met de aankondiging van woensdag komt Tria tegemoet aan de coalitie. Dinsdag dreigde de Italiaanse vicepremier Luigi di Maio van de Vijfsterrenbeweging (M5S) nog tegen de begroting te stemmen als er geen ruimte zou worden gemaakt voor een basisinkomen en een lagere pensioenleeftijd.

Donderdag meer bekend over de begroting

Hoe de maatregelen gefinancierd zullen worden, is nog niet bekend. Donderdag worden de begrotingsdoelstellingen gepresenteerd. Op 20 oktober zal er over de begroting gestemd worden.

De Europese Unie en buitenlandse investeerders bekijken de ontwikkelingen in Italië met argusogen. Na Griekenland, is Italië het euroland met relatief de hoogste staatsschuld. De schuld bedraagt 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Italië.

Extra bestedingen zouden door kapitaalmarkten afgestraft kunnen worden. Maar de kapitaalmarkten reageren vooralsnog positief op de berichtgeving. De Italiaanse tienjaarsrente daalde na de uitspraken van Tria naar een kleine 3 procent.

'Deze begroting maakt einde aan armoede in Italië'

Vicepremier Di Maio zei dinsdag tegen de Italiaanse staatsomroep Rai dat de begroting een einde zou maken aan armoede in Italië. In de laatste tien jaar is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft verdrievoudigd. "Met deze begroting kondigen wij, op een doorslaggevende manier, het einde van armoede in Italië aan.

Di Maio ging slechts kort in op de Europese begrotingsregels. Het enige dat hij wilde garanderen, was dat de Italiaanse regering zich aan de 3 procentregel zou houden. Dit houdt in dat het Italiaanse begrotingstekort niet boven de 3 procent van het bbp zal uitkomen, conform de afspraken in het Stabiliteits- en groeipact van de EU.