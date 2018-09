Ook Nederlandse Ryanair-piloten staken vrijdag

Dat meldt VNV maandag in een persbericht. Naast de Nederlandse piloten en het cabinepersoneel, doet ook cabinepersoneel uit België, Spanje, Portugal en Italië mee.

Het is al de derde grootschalige internationale Ryanairstaking in drie maanden. In juli staakte het cabinepersoneel in België, Spanje en Portugal al. Vorige maand volgde een staking van Ryanair-piloten in Nederland, België, Zweden en Duitsland.

Nederlandse reizigers zullen dit keer meer voelen van de staking dan de vorige keer het geval was. Vorige maand werd voorkomen dat er vluchten werden geannuleerd door Belgische piloten in te zetten. De rechter heeft Ryanair echter verboden om dat in het vervolg weer te doen.

Ryanair-personeel voelt al maanden actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen betere vakantieregelingen, meer loon en ook eisen ze dat er een einde komt aan plotselinge transfers naar buitenlandse bases.

Vooralsnog hebben de acties niet geleid tot grote doorbraken. Hoewel er in Italië wel een cao is gesloten met de piloten en er een deelakkoord ligt in Ierland, zijn die afspraken voor de rest van het Europese personeel niet voldoende.