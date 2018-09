Resterende landen in Irandeal willen sancties VS omzeilen

Die sancties gaan in november in. Elk bedrijf dat via een in de Verenigde Staten gevestigde bank olie in Iran koopt, kan toegang tot de Amerikaanse markt ontzegd worden.

Volgens de afspraak gaan de landen geen geld gebruiken, maar goederen ruilen met Iran voor olie. De buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, zegt dat de afspraak al gemaakt is.

"We hebben nu een legale manier om handel te blijven drijven met Iran. Als EU staan wij graag open voor andere landen."

Sceptici twijfelen of het plan gaat werken. De VS kan simpelweg zijn sanctiewetgeving wijzigen om ervoor te zorgen dat de nieuwe transacties ook onder de Amerikaanse sancties vallen.

De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in maart van dit jaar terug uit het akkoord met Iran over atoomwapens. Daarna heeft hij oude sancties tegen Iran weer ingesteld.