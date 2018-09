Britse pond omlaag na harde uitspraken Theresa May over Brexit

May sprak harde woorden over de houding van de Europese Unie in de Brexit-onderhandelingen. Ze verklaarde opnieuw dat een Brexit zonder afspraken beter zou zijn dan een Brexit met slechte afspraken.

Volgens de Britse premier zijn de onderhandelingen over de Brexit in een impasse geraakt na overleg donderdag in Salzburg. Ze zegt dat de EU-landen daar al haar voorstellen zonder uitleg hebben afgewezen.

May zegt dat ze nooit akkoord zal gaan met een regeling waarbij Noord-Ierland wordt ''afgesneden'' van het Verenigd Koninkrijk. Het is wat haar betreft nu aan de EU om met een nieuw voorstel te komen.

Voor de toespraak van May was het pond vrijdag al een half procent gedaald als reactie op de EU-top in Salzburg.