Fraude en gebrekkige btw-administratie kost EU-landen 150 miljoen

Het verlies is wel minder dan in voorgaande jaren, maar nog altijd één achtste van alle btw-inkomsten.

Nederland, Bulgarije, Letland en Cyprus doen het het beste bij het innen van de btw. Daar is het verlies in 2016 met meer dan 5 procent gedaald. Maar in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de schade juist toegenomen.

De Commissie wil dat het btw-stelsel in de EU drastisch wordt hervormd. ''Een verlies van 150 miljard per jaar voor de nationale begrotingen is onaanvaardbaar, zeker als een derde daarvan in de zakken verdwijnt van fraudeurs, criminelen en mogelijk zelfs terroristen”, aldus Europees commissaris Pierre Moscovici (Financiën).