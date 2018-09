Aandeel Canadese wietproducent Tilray stijgt 50 procent

Voor een aandeel van Tilray werd rond 18.00 uur zo'n 235 dollar (201 euro) betaald. Hiermee heeft het concern, waar 330 mensen werkzaam zijn, een beurswaarde van maar liefst 22 miljard dollar. Ter vergelijking: bij American Airlines werken meer dan 131.000 mensen.

De flinke stijging van het aandeel wordt deels veroorzaakt door het lage aantal verhandelbare aandelen. Zo zijn er 76 miljoen aandelen, maar de grootste aandeelhouder, topman Brendan Kennedy, heeft daarvan 58 miljoen aandelen.

Tilray won verder onlangs een vergunning om als proef marihuana te exporteren naar Californië in de Verenigde Staten. Kennedy was daarna te zien in zakenprogramma CNBC om uit te weiden over zijn toekomstplannen.

Met de toenemende legalisering van cannabisgebruik in de wereld ontstaan vooral in Noord-Amerika allerlei bedrijven die op deze markt inzetten. Onlangs investeerde Constellation Brands, bekend als de brouwer van Corona, omgerekend 3,4 miljard euro in de eveneens Canadese wietproducent Canopy Growth.