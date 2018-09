Bayer wil dat rechter schadevergoeding aan kankerpatiënt schrapt

Bayer is sinds augustus verantwoordelijk voor het middel nadat het concern branchegenoot Monsanto overnam. Het Duitse bedrijf wil nu dat de rechter de uitspraak schrapt of het schadebedrag verlaagt. Volgens het concern is de unanieme beslissing van de jury niet voldoende onderbouwd. Naar verwachting oordeelt de rechter eind oktober of begin november over het verzoek van Bayer.

De zaak draait om de ziekte van een voormalige tuinman van een school in de buurt van San Fransisco. Hij heeft een non-Hodgkin-lymfoom, een zeldzame vorm van lymfklierkanker, en verwijt Monsanto niet genoeg informatie te hebben gegeven over de verdelgingsmiddelen die de man gebruikte. Het concern zou volgens de advocaat van de tuinman op de hoogte zijn geweest van de gevaren van Roundup, maar dit hebben achtergehouden.

De jury ging mee in het verhaal van de eiser en Monsanto werd opgedragen een schadevergoeding van 289 miljoen dollar te betalen. Voor Bayer ontstond na de rechtszaak een flink financieel risico. Er zijn namelijk nog 8.700 gevallen die ook een schadevergoeding eisen en waarschijnlijk zal dit aantal stijgen.

Topman Werner Baumann houdt vertrouwen in argumenten Bayer

Sinds de uitspraak is het aandeel van Bayer met 22 procent gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar. Naar verluidt maken aandeelhouders en werknemers zich zorgen, maar topman Werner Baumann van het concern zei in augustus wel achter het product te blijven staan. Hij zei ook erop te vertrouwen dat de argumenten over de wetenschap achter de verdelgingsmiddelen zullen zegenvieren.

Er is bij instituten geen overeenstemming over de vraag of de middelen daadwerkelijk kankerverwekkend zijn. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA deed jarenlang onderzoek naar het middel en concludeerde dat het niet kankerverwekkend was.

De Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA velde eenzelfde oordeel. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) categoriseert de middelen juist als "waarschijnlijk kankerverwekkend" en blijft deze positie ook verdedigen.