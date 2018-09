EU onderzoekt mogelijk emissiekartel door BMW, Daimler en VW

De autofabrikanten worden ervan verdacht afspraken te hebben gemaakt om concurrentie uit de weg te gaan op het gebied van emissiereducerende technologie.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zegt: "Als dit waar blijkt te zijn, hebben deze geheime afspraken er mogelijk voor gezorgd dat consumenten de mogelijkheid is ontzegd om minder vervuilende auto's te kopen, hoewel de technologie wel beschikbaar was voor de fabrikanten."

In oktober 2017 deed de Europese Commissie in Duitsland een aantal invallen in verband met de zaak. Het gaat specifiek over de ontwikkeling en de beschikbaarstelling van systemen die schadelijke uitstoot van stikstofoxiden in diesel-passagierauto's beperken, en filters die schadelijke fijnstofemissie beperken in personenauto's met benzinemotoren.

De Commissie benadrukt dat het instellen van een onderzoek niet per se betekent dat de bedrijven ook daadwerkelijk regels hebben overtreden. Mocht worden bewezen dat er verboden afspraken zijn gemaakt, dan riskeren de bedrijven forse boetes.