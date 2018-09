China staakt gesprekken als VS nieuwe heffingen invoert

Een diplomatieke doorbraak tussen de landen lijkt daarmee verder weg dan eerder gedacht, zeggen twee ingewijden tegen het persbureau. Begin september werd nog gespeculeerd over overleg tussen de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin en Chinese vicepremier Liu He.

Persbureau Reuters meldt dat de dollar bij opening van Wall Street op maandag al in waarde daalt vanwege de geruchten. Investeerders zouden de effecten van de geplande tarieven op de handel somber inzien.

Heffingen voor een 'betere handelspositie' van Amerika

Afgelopen week ondernam Amerikaanse president Donald Trump volgens meerdere insiders stappen om de nieuwe handelstarieven in te voeren. Ook tweette Trump meermaals over heffingen in het algemeen, en de sterke handelspositie die ze Amerika volgens hem opleveren.

"Als landen geen eerlijke deals met ons maken, worden ze 'Tarrifed!'", aldus Trump eerder vandaag op Twitter, in een verwijzing naar zijn voormalige tv-programma The Apprentice. Daarin streden kandidaten om een plek in zijn bedrijf, en ontsloeg hij ze door "You're fired!" te roepen.

Het tarief van 10 procent op Chinese producten is lager dan de 25 procent die de Republikeinen in een eerder stadium bekendmaakten. Naar verwachting wordt vandaag officieel bekendgemaakt of de nieuwe heffingen worden ingevoerd. Tot nu toe werden tarieven op 50 miljard dollar aan producten uit China ingevoerd.