Vakbond FNV gaat voor hoogste loonstijging in dertig jaar

Voor sommige groepen is dat een loonstijging van 6,5 procent, maakt vakbond FNV maandag bekend. De bond presenteert de looneis traditiegetrouw voor Prinsjesdag.

"De economie groeit flink en de prijzen stijgen daardoor", zegt Zakaria Boufangacha van FNV tegen NU.nl. Volgens hem is de recordeis van 5 procent gerechtvaardigd: "De bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest. De lonen kunnen daarom niet achterblijven. We hebben nog heel wat in te halen."

De daadwerkelijke loonsverhogingen vallen vaak een stuk lager uit dan de eis van de vakbond. De roep om hogere lonen wordt dit jaar wel breed gedragen in de samenleving. De werkloosheid ligt erg laag en de Nederlandse economie draait al langer op volle toeren, maar de lonen zijn de laatste jaren niet veel harder gestegen.

Ook zet de FNV in op het verminderen van het aantal flexwerkers. Werknemers met onzeker werk zouden hetzelfde loon moeten krijgen en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten werken als personeel met een vast contract.

"Als het werk structureel is, moet het krijgen van een vaste baan de normaalste zaak van de wereld zijn", zegt Boufangacha. "Flex is een veelkoppig monster dat ervoor zorgt dat collega's en generaties tegen elkaar worden uitgespeeld."

Dit jaar stegen de cao-lonen 2,3 procent

Voor dit jaar is de looneis 3,5 procent, maar in de praktijk worden deze percentages niet gehaald. Werkgeversvereniging AWVN, die bij veel cao's de werkgevers adviseren, meldt dat de gemiddelde loonafspraak in 2018 op 2,3 procent ligt. Dit jaar staan nog ruim 190 cao's op de agenda.

Volgens AWVN is een centrale looneis niet meer van deze tijd. In de praktijk zouden cao-onderhandelaars zich vooral laten leiden door de situatie bij het bedrijf in in de bedrijfstak.

"Ik snap natuurlijk dat de AWVN dat zegt", stelt Boufangacha daarover. "Zij willen dat er meer gaat naar de aandeelhouders en zijn altijd op zoek naar goedkopere vormen van arbeid. Dat zegt ook heel wat over de staat van het land. Dat het kapitaal het altijd wint."