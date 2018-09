DNB-president: Nederlandse banken nemen nog steeds risico's

Dat zegt hij zaterdag in een interview in het FD. Knot noemt overigens geen banken bij naam die dit soort risico’s zouden nemen.

De president van De Nederlandsche Bank denkt dat sinds de bankencrisis, die zaterdag precies tien jaar geleden begon met de val van Lehman Brothers, veel verbeterd is.

"De eisen die we nu stellen aan solvabiliteit en liquiditeit zijn een veelvoud van wat ze voor de crisis waren", vindt hij. "Al met al denk ik dat de crisisbeheersing toch goed is verlopen. We hebben het financieel systeem weten te stabiliseren."

Veel banken hebben extra toezichthouder aangesteld

Bij de meeste banken is een extra toezichthouder aangesteld, een 'chief risk officer'. "We zien banken nu ook meer nadenken over de gewenste cultuur en gedrag in hun organisatie", aldus Knot. "Begrijp mij niet verkeerd: bankiers zijn geen van nature slechte mensen, het is het systeem waarin ze werken dat ongewenst gedrag creëert. Juist daarom zijn er heldere regels nodig over wat ze wel en niet mogen."

Wat hem wel zorgen baart, zijn de hoge rendementen die banken nog steeds beloven aan beleggers. "Uiteindelijk zijn risico en rendement twee zijden van één munt. Vóór het uitbreken van de crisis zagen we dat beleggers en analisten volstrekt onredelijke rendementseisen hadden voor banken", let hij uit. "Zo joegen ze elkaar aan tot het nemen van overdreven risico's."

'Dubbelcijferige rendementen roepen vragen op'

Deze praktijken ziet Knot tien jaar na de crisis nog steeds. "Als ik bij banken dubbelcijferige rendementen zie, roept dat bij mij vragen op", zegt hij in het FD. "Aangezien het risicovrije rendement nu vrijwel nihil is, steken ze dan een forse risicopremie in de zak. Dat is natuurlijk wel een vergoeding voor reële risico’s. Het stellen van een onredelijke eis aan het rendement op het eigen vermogen is voor mij een indicator die aangeeft dat het weer mis kan gaan."

Knot vertelt in het interview ook nooit met zijn vrouw over zijn werk bij DNB te praten. "Mijn vrouw is niet geïnteresseerd in economie", lacht hij. "Ik ben wel blij dat ik er thuis niet over hoef te praten. Dat is ook gezond voor een relatie, denk ik."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!