Anglicaanse kerk houdt vast aan bekritiseerde aandelen Amazon

De aartsbisschop van Canterbury noemde techgiganten als Amazon eerder deze week "de hedendaagse incarnatie van het pure kwaad". Ze "troggelen de belastingbetaler geld af" en buiten medewerkers uit, fulmineerde bisschop Justin Welby.

De krant Church Times wees er later in de week fijntjes op dat de Church of England een nogal fors pakket aandelen Amazon in zijn bezit heeft. De techreus hoort bij de twintig grootste posities van de kerk.

In dezelfde toespraak tijdens een vakbondsbijeenkomst trok de aartsbisschop ook van leer tegen de nulurencontracten die bij grote bedrijven gebruikelijk zijn.

Ook dit standpunt kon de afgelopen week op de nodige kritiek rekenen. De kerk blijkt zelf op grote schaal met dit soort contracten te werken.

In een vrijdag uitgegeven verklaring laat de Church of England weten dat de aandelen Amazon de kerkdeur niet uit gaan. Juist door "als aandeelhouder met dit soort bedrijven om de tafel te zitten" zou verandering kunnen worden bewerkstelligd.

De kritiek op de nulurencontracten trekt de Anglicaanse kerk zich wel aan. Het beleid daarmee is sinds 2013 niet aangepast en het is nu tijd voor een evaluatie, staat in de verklaring.