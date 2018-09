Turkse centrale bank negeert Erdogan en verhoogt rente

De centrale bank neemt de maatregel om de stijgende inflatie in het land te temperen. De inflatie kwam in augustus uit op 17,9 procent op jaarbasis. Op maandbasis steeg het prijspeil met 2,3 procent, één van de hoogste stijgingen in de laatste jaren.

De renteverhoging was hoger dan waar op was gerekend. Economen en analisten gingen uit van een bijstelling naar 22 procent.

Door de renteverhoging herstelde de Turkse munt flink. Op het dieptepunt op donderdag moest voor een euro 7,6 lira worden betaald, maar na het rentebesluit wordt voor een euro rond de 7,10 lira overgemaakt.

Erdogan wil juist lagere rente

Erdogan zei eerder op donderdag opnieuw tegen hogere rentes te zijn. Hierna daalde de Turkse lira nog 2,5 procent in waarde ten opzichte van de euro en de dollar.

De president benadrukte ook dat de centrale bank onafhankelijk is, maar zei tegelijkertijd dat de hoge inflatie in het land aan de hogere rente te wijten is.

Erdogan, die zich eerder dit jaar al tegen een hoge rente uitsprak, noemde rentetarieven "gereedschappen voor exploitatie" en zei zelfs dat de centrale bank de rente moet verlagen. Bij hogere rentes zou iedereen in de economie verliezen, aldus de president die zichzelf woensdag nog tot voorzitter van het Turkse investeringsfonds benoemde.

In gangbare economische theorieën is een hogere rente van de centrale bank nodig om de inflatie te beperken. Met een hogere rente wordt het lenen van geld namelijk duurder en dat remt de economische groei af. Erdogan lijkt juist het tegenovergestelde te denken.