Huurprijzen vrije sector stijgen verder, maar plafond is in zicht

Dat blijkt uit cijfers van NVM en VGM. Volgens de brancheorganisaties van makelaars en vastgoedmanagers speelt de krapte op de Nederlandse woningmarkt ook de vrije huursector parten.

De prijzen stijgen door de achterblijvende nieuwbouw en het daardoor relatief beperkte aanbod. Meer bouwen en vooral meer bouwen op maat voor bepaalde doelgroepen, zoals starters, doorstromers en senioren, is volgens de NVM en VGM dan ook essentieel.

Wel schrijven de organisaties dat de prijsstijgingen wat afvlakken. Dat lijkt erop te wijzen dat het plafond van wat huurders nog willen betalen, in zicht is.

Gemiddeld betalen mensen voor een huurwoning in de vrije sector 1.031 euro per maand. De hoogste gemiddelde huurprijs is in Noord-Holland met 15,53 euro per vierkante meter. Daarbij spant Amsterdam de kroon, met een gemiddelde prijs van 18,59 euro. In Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg liggen de prijzen het laagst.

Van de grote steden is alleen in Utrecht de gemiddelde huurprijs in de eerste jaarhelft iets gedaald. Volgens de NVM fluctueert de prijs daar de laatste tijd sowieso nogal, mogelijk onder invloed van enkele grote nieuwbouwprojecten.