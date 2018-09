Onderhandelingen over Frans-Britse coquille-oorlog mislukken

Travert waarschuwde voor nieuwe toestanden op zee, nu de 'coquille-oorlog' vermoedelijk doorgaat.

De afgevaardigden van beide partijen bereikten onlangs een principeakkoord over de jacht op de begeerde lekkernij voor de kust van Normandië.

Ze slaagden er niet in de details in te vullen over onder meer de periode dat op coquilles mag worden gevist. Voor de Fransen is dat tussen 15 mei en 1 oktober verboden. De buitenlandse concurrenten voelen zich daaraan niet gebonden.

Travert liet woensdagavond weten dat de Franse marine klaar is om in te grijpen als Franse en Britse boten opnieuw dreigend in elkaars vaarwater komen.