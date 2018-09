Erdogan benoemt zichzelf voorzitter van Turks investeringsfonds

Verder krijgt zijn schoonzoon en minister van Financiën, Berat Albayrak, ook een plek in het bestuur en wordt Zafer Sonmez, betrokken bij het staatsfonds van Maleisië, de algemeen directeur.

Het Turkey Wealth Fund werd in 2016 opgericht om de Turkse staatsbelangen in verschillende ondernemingen te beheren en financiële markten te kalmeren na de mislukte coup van dat jaar. Het fonds heeft onder meer een belang van 49,12 procent in Turkish Airlines.

Maar de afgelopen twee jaar zijn gekenmerkt door interne strubbelingen. Managers van het fonds waren het niet eens wat te doen met de aandelen die in totaal enkele tientallen miljarden waard zijn.

De afgelopen maanden werd de Turkse economie geplaagd door een flinke daling van de lira. De munt is sinds begin dit jaar 60 procent in waarde gedaald en de stijgende inflatie dreigt hierdoor later dit jaar nog hoger uit te vallen. Economen verwachten nu dat de Turkse economie, de laatste jaren nog één van de snelst groeiende economieën, volgend jaar zal krimpen.